Конвертация документа rtf в pdf на сервере

Есть сайт, написан на php, расположено всё это на хостинге VPS, Debian.

На сайте формируется шаблон документа в формате rtf (текст на кириллице, в текст вставлены изображения).

Нужно этот документ как-то автоматически конвертировать в pdf.

P.S. Пробовали библиотеки на php: rtf2html, html2pdf , не получилось, не решили проблему с форматированием текста и с кодировкой.

Напишите, если у вас был опыт решения подобных задач.