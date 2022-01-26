Генератор PDF для объявлений недвижимости

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки564 просмотра
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Нужно сделать инструмент который генерит презентации без логотипа с циан.

Работает по принципу - вставляем ссылку на объявление, получаем простую форму презентации.

Презентацию в формате pdf с возможностью настроек контактных данных, загрузки логотипа, редактирования контента, обработки фотографий и дозагрузки , сохранения pdf презентаций и их отправки по email

2 года назад
guest_16432408112643
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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