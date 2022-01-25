Мне нужно, чтобы кто-то настроил tor exit node и изменил исходный код tor, чтобы он запускался только через мой собственный exit node у вас есть 2 задачи:

1- настроить выходной узел tor с одним хопом

2- модифицировать исходный код tor так, чтобы он использовал только мой узел выхода one hop, и скомпилировать его как exe.

цель - сделать его супербыстрым

Мне нужно сделать это как можно скорее