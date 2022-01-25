Tor exit node + проект модификации кода

Надо написать на С++ кодер/декодер целых чисел Задание и алгоритм вышлю на почту. Цена за выполненную работу 3 000 грн. Срок около 7 дней.
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Мне нужно, чтобы кто-то настроил tor exit node и изменил исходный код tor, чтобы он запускался только через мой собственный exit node у вас есть 2 задачи:
1- настроить выходной узел tor с одним хопом
2- модифицировать исходный код tor так, чтобы он использовал только мой узел выхода one hop, и скомпилировать его как exe.
цель - сделать его супербыстрым
Мне нужно сделать это как можно скорее
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