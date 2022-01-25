Tor exit node + проект модификации кода

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка725 просмотров
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Мне нужно, чтобы кто-то настроил tor exit node и изменил исходный код tor, чтобы он запускался только через мой собственный exit node у вас есть 2 задачи:

1- настроить выходной узел tor с одним хопом

2- модифицировать исходный код tor так, чтобы он использовал только мой узел выхода one hop, и скомпилировать его как exe.

цель - сделать его супербыстрым

Мне нужно сделать это как можно скорее

2 года назад
guest_16431409087082
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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