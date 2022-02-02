Python - учебный проект

Нужен пример скрипта

1 шаг. взять в строку из текстового файла источник.txt

2 шаг. удалить ее из файла

3 шаг. проверить ее на значение равно или не равно 5

3.1. если не равно 5, то записать строку в файл отчет.txt, и взять новую строку из источник.txt и т.д. записывать в отчет.txt в строку (значение;значение;значение;....)

3.2. если равно 5, то в файле отчет.txt перейти на новую строку и записать значение 5

цель: трансформировать источник.txt, где каждой переменной своя строка, в файл отчет.txt где переменные надо сделать в строку и при значении 5 переход на новую строку и запись значения 5 в начале строки