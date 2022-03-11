Изучить возможность и реализовать запрет передачи сайту, что браузер в режиме управления. firefoxOptions.Profile.SetPreference("dom.webdriver.enabled", false); не помогает фрагмент кода: firefoxOptions.Profile.SetPreference("browser.cache.disk.enable", false); firefoxOptions.Profile.SetPreference("browser.cache.memory.enable", false); ...
Приведение смарт-контракта к требованиям аудитора CertiK
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Необходимо контракт:
https://github.com/cash-cx/contract/blob/main/cash.sol
привести к требованиям аудитора:
https://docs.google.com/document/d/1ouXUbFSiaSL5Nk5RQbqcSu1w4tVCbd-sg6ZVUlug-6k/edit?usp=sharing
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