Интеграция ERP системы с POS-терминалами на C#

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка773 просмотра
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Необходимо провести интеграцию ERP системы учета товаров с с POS-терминалами различных банков.

Подробности в ТЗ для тех, кто заинтересуется.

2 года назад
Bultech
Аида 
23 годаКазахстан
2 года в сервисе
Была
2 года назад
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