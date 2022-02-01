Bultech - IT компания нацеленная на упрощение жизни торгового бизнеса

Bultech - IT компания нацеленная на упрощение жизни торгового бизнеса: делаем процессы прозрачными, помогаем законно торговать и получать больше прибыли. Нашими продуктами пользуются более 100,000 людей по всему Казахстану. У вас будет возможность напрямую влиять на рынок, и улучшать опыт людей. Задач по разработке у нас всегда больше чем рук, чтобы их сделать. Сейчас мы активно ищем IT специалистов на запуск новых и крупных продуктов.