Требуется провести интеграцию ERP системы учета товаров с R-keeper с использованием языка программирования C#. Ожидается разработка, соответствующая техническому заданию. Подробности доступны в ТЗ.
Bultech - IT компания нацеленная на упрощение жизни торгового бизнеса: делаем процессы прозрачными, помогаем законно торговать и получать больше прибыли. Нашими продуктами пользуются более 100,000 людей по всему Казахстану. У вас будет возможность напрямую влиять на рынок, и улучшать опыт людей. Задач по разработке у нас всегда больше чем рук, чтобы их сделать. Сейчас мы активно ищем IT специалистов на запуск новых и крупных продуктов.
- $2200Прикладное ПО5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется провести интеграцию ERP системы учета товаров с POS-терминалами различных банков. Ожидается использование языка программирования C#. Подробности доступны в техническом задании для заинтересованных исполнителей.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $2200
Требуется разработчик 1С/архитектор для интеграции ERP системы учета товаров с 1С на C Sharp. Необходима экспертиза в 1С программировании и архитектуре систем. Подробности будут предоставлены в техническом задании.1С-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад