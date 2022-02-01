Bultech

Аида Bultech

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Bultech - IT компания нацеленная на упрощение жизни торгового бизнеса

Bultech - IT компания нацеленная на упрощение жизни торгового бизнеса: делаем процессы прозрачными, помогаем законно торговать и получать больше прибыли. Нашими продуктами пользуются более 100,000 людей по всему Казахстану. У вас будет возможность напрямую влиять на рынок, и улучшать опыт людей. Задач по разработке у нас всегда больше чем рук, чтобы их сделать. Сейчас мы активно ищем IT специалистов на запуск новых и крупных продуктов.

  • Интеграция ERP системы с R-keeper на C#

    $2200

    Требуется провести интеграцию ERP системы учета товаров с R-keeper с использованием языка программирования C#. Ожидается разработка, соответствующая техническому заданию. Подробности доступны в ТЗ.

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Интеграция ERP системы с POS-терминалами на C#

    Требуется провести интеграцию ERP системы учета товаров с POS-терминалами различных банков. Ожидается использование языка программирования C#. Подробности доступны в техническом задании для заинтересованных исполнителей.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Интеграция ERP системы с 1С на C Sharp

    $2200

    Требуется разработчик 1С/архитектор для интеграции ERP системы учета товаров с 1С на C Sharp. Необходима экспертиза в 1С программировании и архитектуре систем. Подробности будут предоставлены в техническом задании.

    1С-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад