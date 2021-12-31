Интеграция ERP системы с 1С на C Sharp

База 1С УНФ находится во фреш! Доработка нужна именно под фреш! Задача: необходима сортировка, упаковка и маркировка продукции после изготовления по местам. Описание процесса: фирма производит метизную продукцию различных размеров и веса. Перед изготовлением продукции создается "Заказ ...
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Нужен разработчик 1С/ архитектор. Необходимо провести интеграцию ERP системы учета товаров с 1С на C Sharp.
Подробности в ТЗ для тех, кто заинтересуется.
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