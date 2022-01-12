Здравствуйте, проблема описана в ТЗ. Пишите у кого есть опыт работы и кто сможет помочь, ну и за какие примерно цену и сроки.
1С Адресный склад. С использованием ТСД. Комплексный проект
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Реализовать под специфику бизнеса по существующему ТЗ
Приемка по количеству
Размещение (три типа)
Пополнение ячеек выдачи
Отбор товара (с маршрутами движения комплектовщика)
Ротация
Адресное хранение
Отчеты
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