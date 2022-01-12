1С Адресный склад. С использованием ТСД. Комплексный проект

Добрый день Планируем приобрести такой дисплей для QR-кодов https://mertech.ru/displej-qr-kodov-mertech-qr-pay-yellow/ И нужно понимать по интеграции с 1С Производители сказали что это возможно Вот что мы хотим и как нам надо 1. На данный момент у нас в 1С реализовано 2 вида ...