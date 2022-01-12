1С Адресный склад. С использованием ТСД. Комплексный проект

1С-программированиеЗакрыт2 заявки965 просмотров
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Реализовать под специфику бизнеса по существующему ТЗ

Приемка по количеству

Размещение (три типа)

Пополнение ячеек выдачи

Отбор товара (с маршрутами движения комплектовщика)

Ротация

Адресное хранение

Отчеты

2 года назад
guest_16419951187933
2 года в сервисе
Был
2 года назад