Оплата по QR-коду (1С)

Добрый день

Планируем приобрести такой дисплей для QR-кодов https://mertech.ru/displej-qr-kodov-mertech-qr-pay-yellow/

И нужно понимать по интеграции с 1С

Производители сказали что это возможно

Вот что мы хотим и как нам надо

1. На данный момент у нас в 1С реализовано 2 вида оплаты - безнал (по карте через терминал) и наличные. ТАк же есть электронная оплата по QR-коду, но эта оплата у нас происходит на одном нашем сайте (когда таким образом оплачивают, то в 1С приходит статус что прошла электронная оплата по QR-коду и админ пробивает чек через 1С)

2. В случае с дисплеем мне кажется нужно реализовать третий вид оплаты - по QR-коду.

Администратор будет выбирать его и автоматом на данном дисплее должен формироваться динамический QR-код (в который уже будет зашита сумма оплаты, реквизиты организации)

3. Из нюансов - у нас 3 разных предприятия (они у нас так же проставляются в 1С в оказании услуг), тто есть в зависимости от того какое предприятие выбрано в оказании услуг, реквизиты той организации и должны быть зашиты в QR-код, выводимый на дисплее

4. Когда клиент оплатит по QR-коду, то информация об этом должна приходить в 1С .. И после этого администратор должен иметь возможность пробить чек

Смогли бы вы это сделать и если да, то ориентировочная стоимость и сроки.

Конфигурация БИТ:Управление медицинским центром (2.0.8.9)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2772)