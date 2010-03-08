Оплата по QR-коду (1С)

Здравствуйте, проблема описана в ТЗ. Пишите у кого есть опыт работы и кто сможет помочь, ну и за какие примерно цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Планируем приобрести такой дисплей для QR-кодов https://mertech.ru/displej-qr-kodov-mertech-qr-pay-yellow/
И нужно понимать по интеграции с 1С
Производители сказали что это возможно
Вот что мы хотим и как нам надо
1. На данный момент у нас в 1С реализовано 2 вида оплаты - безнал (по карте через терминал) и наличные. ТАк же есть электронная оплата по QR-коду, но эта оплата у нас происходит на одном нашем сайте (когда таким образом оплачивают, то в 1С приходит статус что прошла электронная оплата по QR-коду и админ пробивает чек через 1С)
2. В случае с дисплеем мне кажется нужно реализовать третий вид оплаты - по QR-коду.
Администратор будет выбирать его и автоматом на данном дисплее должен формироваться динамический QR-код (в который уже будет зашита сумма оплаты, реквизиты организации)
3. Из нюансов - у нас 3 разных предприятия (они у нас так же проставляются в 1С в оказании услуг), тто есть в зависимости от того какое предприятие выбрано в оказании услуг, реквизиты той организации и должны быть зашиты в QR-код, выводимый на дисплее
4. Когда клиент оплатит по QR-коду, то информация об этом должна приходить в 1С .. И после этого администратор должен иметь возможность пробить чек
Смогли бы вы это сделать и если да, то ориентировочная стоимость и сроки.
Конфигурация БИТ:Управление медицинским центром (2.0.8.9)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2772)
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