Здравствуйте, проблема описана в ТЗ. Пишите у кого есть опыт работы и кто сможет помочь, ну и за какие примерно цену и сроки.
Доработать поля 1С "версия ТиС (Торговля и склад для Украины 7.7)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать поля в 1с, чтобы делать экспортный файл для импорта сайта.
Комментарии к задаче по ссылке:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z1CClUdGI1NbMB7AUQqwJmoa6ilXMlAuMWw606KJ8q8/edit#gid=1098597982
Где слева указаны поля, которые необходимо добавить в 1с и какое там должно быть значение
Отвечу на любые вопросы
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