Доработать поля 1С "версия ТиС (Торговля и склад для Украины 7.7)

1С-программированиеЗавершен2 заявки646 просмотров
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Необходимо доработать поля в 1с, чтобы делать экспортный файл для импорта сайта.

Комментарии к задаче по ссылке:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z1CClUdGI1NbMB7AUQqwJmoa6ilXMlAuMWw606KJ8q8/edit#gid=1098597982

Где слева указаны поля, которые необходимо добавить в 1с и какое там должно быть значение

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2 года назад
kozhanoff
Алексей 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
22 дня назад
Выбранный исполнитель
denis1984
Денис 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
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