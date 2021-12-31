База данных по 1С

Требуется настроить одностороннюю интеграцию 1C Розница 1.0 -> сайт на конструкторе 1с UMI с целью регулярного обновления товаров/остатков в интернет-магазине. Сложности: 1. С Розницей 1.0 нет простой интеграции OOB, нужно дописать код экспорта из 1С в ...
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База данных должна содержать справочники, перечисления, константы, документы, регистры сведений, отчеты и бизнес-процессы. Предоставить пользователю возможность создавать отчет и выводить его на печать. Необходимо настроить интерфейс для разных групп пользователей: директор, оператор, бухгалтер. Вариант базы данных: Магазин для рукоделия
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