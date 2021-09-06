novikom

Николай novikom

 
42 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Программист 1С

По основной работе Программист 1С. Выполняю задачи по автоматизации. Специализируюсь на конфигурациях Управление Торговлей и Документооборот, знаком и с другими конфигурациями, такими как Бухгалтерия Предприятия, Зарплата и Управление Персоналом, Комплексная Автоматизация, Управление Нашей Фирмой. Также решаю задачи в них.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
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2 года в сервисе
Был
2 года назад
$83
10 баллов
2 года назад
Синхронизировать календарь 1с и google
Задание выполнено в полном объеме, за обговоренную сумму. Качество выполнения задания - на высоте. Очень рекомендую.
Хороший заказчик и интересная задача.
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