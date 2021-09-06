Программист 1С

По основной работе Программист 1С. Выполняю задачи по автоматизации. Специализируюсь на конфигурациях Управление Торговлей и Документооборот, знаком и с другими конфигурациями, такими как Бухгалтерия Предприятия, Зарплата и Управление Персоналом, Комплексная Автоматизация, Управление Нашей Фирмой. Также решаю задачи в них.