Программист 1С
По основной работе Программист 1С. Выполняю задачи по автоматизации. Специализируюсь на конфигурациях Управление Торговлей и Документооборот, знаком и с другими конфигурациями, такими как Бухгалтерия Предприятия, Зарплата и Управление Персоналом, Комплексная Автоматизация, Управление Нашей Фирмой. Также решаю задачи в них.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$80
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$83
10 баллов
2 года назад
Задание выполнено в полном объеме, за обговоренную сумму. Качество выполнения задания - на высоте. Очень рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик и интересная задача.