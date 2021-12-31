Синхронизация заказов 1С УТ 10.3 с Б24 (облако)

1С-программированиеЗакрытнет заявок627 просмотров
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Необходимо осуществить синхронизацию заказов (сделок) из 1С УТ10.3 в Битрикс 24 (облако). Детали кандидату.От специалиста:- на связи в рабочее время (что бы оперативно решать вопросы возникающие в процессе работы)- без отрицательных отзывов- свободный в данный момент и готовый начать сейчас- опыт подобных работ- ставка в час

2 года назад
vladbitrix
Владислав 
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад