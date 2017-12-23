vladbitrix

Задача, разработать сценарии создания отчетов о розничных продажах в БП на основе данных о кассовых чеках.Необходим специалист с опытом подобных работ, который может не только реализовать но проконсультировать как лучше сделать. Подробности кандидатам.Требования к специалисту:- на ...