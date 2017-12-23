vladbitrix

Владислав vladbitrix

 
29 летРоссия/Краснодар
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Реализовать доработку модуля обмена Битрикс 24 (1С УТ 10.3)

    Задача доработать модуль обмена с Битрикс 24 в 1С УТ 10.3Суть задачи добавить новый метод https://dev.1c-bitrix.ru/rest_help/catalog/catalogdocument/catalogdocumentelement/catalog_document_element_add.php добавления остатков товаров на складах.[b]От исполнителя:[/b]- свободны в данный момент- без отрицательных отзывов- на weblancer.net минимум от 1 года- опыт ...

    Битрикс
    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Синхронизация заказов 1С УТ 10.3 с Б24 (облако)

    Необходимо осуществить синхронизацию заказов (сделок) из 1С УТ10.3 в Битрикс 24 (облако). Детали кандидату.От специалиста:- на связи в рабочее время (что бы оперативно решать вопросы возникающие в процессе работы)- без отрицательных отзывов- свободный в данный ...

    Битрикс
    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Изменение работы модуля синхронизации с Битрикс 24 1С УТ 10.3

    Необходимо добавить фильтр по номеру заказа Битрикс 24 в модуль обмена Битрикс 24 в 1С УТ 10.3. Фильтр должен работать как по одному значению так и по нескольким.Пишите если есть есть опыт в подобных задачах, ...

    Битрикс
    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание отчета о розничный продажах в БП по чекам

    Задача, разработать сценарии создания отчетов о розничных продажах в БП на основе данных о кассовых чеках.Необходим специалист с опытом подобных работ, который может не только реализовать но проконсультировать как лучше сделать. Подробности кандидатам.Требования к специалисту:- на ...

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка бизнес-процесса в Битрикс 24

    Задача разработать и настроить бизнес-процесс в Битрикс 24.Требования к исполнителю:- опыт работы с Битрикс 24 от 1 года- оплата только тут через БП либо если вы самозанятый или ИП, по договору- четкие адекватные сроки выполнения ...

    Битрикс
    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Настройка SSL для ELK

    Что есть: 1. VDS с root 2. Полностью настроенный и рабочий ELK 3. SSL сертификат Пишите только кто имеет опыт настройки SSL для ELK (x pack), ставку в час или стоимость данной работы целиком.

    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходим верстальщик

    Необходим верстальщик на доработку текущей верстки интернет-магазина и создания новых страниц. Требования исполнителю: - кроссбраузерая адаптивная вёрстка (IE11+, FF, Chrome, Opera, Safari) - работа с Figma, Sketch (Zeplin) - знание БЭМ, Gulp, Webpack - не бояться обсудить вопросы голосом (не ...

    FigmaGulpКарточки товаровSketch
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстальщик на доработку и расширение проекта

    Требуется верстальщик на доработку (мелкие баги в верстке) и расширение текущего проекта. Что требуется: - исправить мелкие ошибки по списку (отступы, не корректное отображение в моб. версии, и т.п.) - верстка почтовых шаблонов 5-7 шаблонов - верстка новых страниц ...

    БитриксGulpGitSketch
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать два блока яндекс карт для оформления заказа (фронт)

    Необходима оперативная разработка блоков Яндекс карт, пример работы карт и внешнего вида, можно увидеть на ozon.ru Сам функционал практически один в один. Нужно 2 модальных окна с тем же внешним видом, разница будет только в ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Контент-менеджер для интернет-магазина

    Требование к кандидату: 1. Только положительные отзывы 2. Базовое знание Excel 3. Принимать оплату по безналичному расчету на ИП или юр.лицо 4. Указывайте стоимость часа работы Описание задачи: 1. Поиск из заранее предоставленного списка товаров, товары с характеристиками и ценами из ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать иконки для сайта

    Необходимо разработать дополнительные иконки для сайта в текущем стиле. 1. Пример иконки [url=http://joxi.ru/1A5BJzVUDP0QWr]http://joxi.ru/1A5BJzVUDP0QWr[/url] при необходимости можно отправить в svg 2. Примерное кол-во 50 шт. 3. Тематика - бытовая техника, электроника 3. В идеале оплата по безналичному расчету на юридическое лицо или ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Адаптивная верстка макета раздела статей

    Необходима адаптивная верстка макета раздела статей.   ВАЖНО! учесть то, что нужно встраивать данный макет в текущую верстку.  Исходники верстки и макет в PSD есть, макет по запросу кандидату.  От исполнителя:  1. Быть на связи в рабочее время (скайп, телефон, ...

    Верстка макета
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настройка Gitea на Synology DS918+

    Задача настроить Gitea (удаленно, teamviewer), по протоколу HTTPS все работает корректно, по SSH постоянно просит пароль, ключи SSH игнорируются, при этом просто войти на сервер по SSH (с использованием ключа) можно без проблем.  Нужен специалист кто ...

    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написание парсера для мониторинга цен

    Задача написать парсер для мониторинга цен. ТЗ подробное кандидатам. Пишите стоимость работ, примерные сроки и обязательно ваш опыт.  Основное:  1. Парсер принимает данные формата JSON (некое задание для парсинга)  2. У парсера должны быть АПИ  3. На выходе так ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходим логотип

    Нужен логотип, задача разработать качественно и в установленный заранее срок. Пишите примеры работы, стоимость работ "от-до", подробности отправлю кандидату.  Оплата очень желательна по безналу.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • 1С-Битрикс оформление заказа с корзиной

    Задача разработать простой и понятный компонент оформления заказа вместе с встроенной корзиной.  1. Если пользователь не авторизован, ему предлагается авторизоваться прежде чем оформить заказ, либо пройти быструю регистрацию введя имя и телефон/почту, если вводят телефон то ...

    Битрикс1С-Битрикс
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
svyatoslaw95
28 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$150
10 баллов
4 года назад
Разработать иконки для сайта
Владислав, отличный заказчик. Благодарю за интересный проект по иконкам! + Всегда на связи +быстрая оплата +понятное и очень подробное ТЗ. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Все отлично, быстро, качественно, работаем дальше.
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
15 минут назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Необходим логотип
Спасибо большое Владиславу за проект, от сотрудничества остались положительные впечатления. Владислав -очень вежливый и приятный в общении заказчик. Работа была оплачена вовремя и в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству Владислава как порядочного и вежливого заказчика! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!
Анна выполнила проект точно в срок, предоставила 8 вариантов и после еще 4 уже доработанных по нашим пожеланиям. Результатом доволен, спасибо, очень рекомендую!
Ответный отзыв