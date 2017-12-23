vladbitrix

Задача доработать модуль обмена с Битрикс 24 в 1С УТ 10.3Суть задачи добавить новый метод https://dev.1c-bitrix.ru/rest_help/catalog/catalogdocument/catalogdocumentelement/catalog_document_element_add.php добавления остатков товаров на складах.[b]От исполнителя:[/b]- свободны в данный момент- без отрицательных отзывов- на weblancer.net минимум от 1 года- опыт ...
- 1С-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо осуществить синхронизацию заказов (сделок) из 1С УТ10.3 в Битрикс 24 (облако). Детали кандидату.От специалиста:- на связи в рабочее время (что бы оперативно решать вопросы возникающие в процессе работы)- без отрицательных отзывов- свободный в данный ...1С-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо добавить фильтр по номеру заказа Битрикс 24 в модуль обмена Битрикс 24 в 1С УТ 10.3. Фильтр должен работать как по одному значению так и по нескольким.Пишите если есть есть опыт в подобных задачах, ...1С-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Задача, разработать сценарии создания отчетов о розничных продажах в БП на основе данных о кассовых чеках.Необходим специалист с опытом подобных работ, который может не только реализовать но проконсультировать как лучше сделать. Подробности кандидатам.Требования к специалисту:- на ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Задача разработать и настроить бизнес-процесс в Битрикс 24.Требования к исполнителю:- опыт работы с Битрикс 24 от 1 года- оплата только тут через БП либо если вы самозанятый или ИП, по договору- четкие адекватные сроки выполнения ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Что есть: 1. VDS с root 2. Полностью настроенный и рабочий ELK 3. SSL сертификат Пишите только кто имеет опыт настройки SSL для ELK (x pack), ставку в час или стоимость данной работы целиком.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходим верстальщик на доработку текущей верстки интернет-магазина и создания новых страниц. Требования исполнителю: - кроссбраузерая адаптивная вёрстка (IE11+, FF, Chrome, Opera, Safari) - работа с Figma, Sketch (Zeplin) - знание БЭМ, Gulp, Webpack - не бояться обсудить вопросы голосом (не ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется верстальщик на доработку (мелкие баги в верстке) и расширение текущего проекта. Что требуется: - исправить мелкие ошибки по списку (отступы, не корректное отображение в моб. версии, и т.п.) - верстка почтовых шаблонов 5-7 шаблонов - верстка новых страниц ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт4 года назад
Необходима оперативная разработка блоков Яндекс карт, пример работы карт и внешнего вида, можно увидеть на ozon.ru Сам функционал практически один в один. Нужно 2 модальных окна с тем же внешним видом, разница будет только в ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требование к кандидату: 1. Только положительные отзывы 2. Базовое знание Excel 3. Принимать оплату по безналичному расчету на ИП или юр.лицо 4. Указывайте стоимость часа работы Описание задачи: 1. Поиск из заранее предоставленного списка товаров, товары с характеристиками и ценами из ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать дополнительные иконки для сайта в текущем стиле. 1. Пример иконки [url=http://joxi.ru/1A5BJzVUDP0QWr]http://joxi.ru/1A5BJzVUDP0QWr[/url] при необходимости можно отправить в svg 2. Примерное кол-во 50 шт. 3. Тематика - бытовая техника, электроника 3. В идеале оплата по безналичному расчету на юридическое лицо или ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходима адаптивная верстка макета раздела статей. ВАЖНО! учесть то, что нужно встраивать данный макет в текущую верстку. Исходники верстки и макет в PSD есть, макет по запросу кандидату. От исполнителя: 1. Быть на связи в рабочее время (скайп, телефон, ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача настроить Gitea (удаленно, teamviewer), по протоколу HTTPS все работает корректно, по SSH постоянно просит пароль, ключи SSH игнорируются, при этом просто войти на сервер по SSH (с использованием ключа) можно без проблем. Нужен специалист кто ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать возможность отправлять рассылки все через Unisender. Сайт на Битрикс. Пишите только кто реально уже делал такую задачу и может оперативно реализовать все.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Задача написать парсер для мониторинга цен. ТЗ подробное кандидатам. Пишите стоимость работ, примерные сроки и обязательно ваш опыт. Основное: 1. Парсер принимает данные формата JSON (некое задание для парсинга) 2. У парсера должны быть АПИ 3. На выходе так ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен логотип, задача разработать качественно и в установленный заранее срок. Пишите примеры работы, стоимость работ "от-до", подробности отправлю кандидату. Оплата очень желательна по безналу.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Задача разработать простой и понятный компонент оформления заказа вместе с встроенной корзиной. 1. Если пользователь не авторизован, ему предлагается авторизоваться прежде чем оформить заказ, либо пройти быструю регистрацию введя имя и телефон/почту, если вводят телефон то ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад