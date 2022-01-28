Реализовать доработку модуля обмена Битрикс 24 (1С УТ 10.3)

Задача доработать модуль обмена с Битрикс 24 в 1С УТ 10.3Суть задачи добавить новый метод https://dev.1c-bitrix.ru/rest_help/catalog/catalogdocument/catalogdocumentelement/catalog_document_element_add.php добавления остатков товаров на складах.От исполнителя:- свободны в данный момент- без отрицательных отзывов- на weblancer.net минимум от 1 года- опыт работы с 1С от 1 года- желателен, но не обязателен опыт работы с Битрикс 24 (если необходимо проконсультируем)- оценка текущий задачи в часах или по задачи в целом- ставка в час