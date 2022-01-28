Необходимо настроить 1С Бухгалтерию, чтобы автоматически формировались записи книги доходов и расходов ИП в переходный период (отгрузка товаров, услуг 2021 оплата 2022, тоже с зарплатой и налогами и т.п.)
Реализовать доработку модуля обмена Битрикс 24 (1С УТ 10.3)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача доработать модуль обмена с Битрикс 24 в 1С УТ 10.3Суть задачи добавить новый метод https://dev.1c-bitrix.ru/rest_help/catalog/catalogdocument/catalogdocumentelement/catalog_document_element_add.php добавления остатков товаров на складах.От исполнителя:- свободны в данный момент- без отрицательных отзывов- на weblancer.net минимум от 1 года- опыт работы с 1С от 1 года- желателен, но не обязателен опыт работы с Битрикс 24 (если необходимо проконсультируем)- оценка текущий задачи в часах или по задачи в целом- ставка в час
- Похожие заказы
- 1С-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо настроить 1С Бухгалтерию, чтобы автоматически формировались записи книги доходов и расходов ИП в переходный период (отгрузка товаров, услуг 2021 оплата 2022, тоже с зарплатой и налогами и т.п.)Закрыт2 года назад
СЛЕТЕЛА ИНТЕГРАЦИЯ 1С С БИТРЕКС.НЕОБХОДИМО НАСТРОИТЬ СИНХРОНИЗАЦИЮ С 1С 8.31С-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Выгрузка файла EXCEL https://disk.yandex.ru/i/EQjpbJrKs98m_g в номенклатуру 1с УТ11 находящейся в облаке РаРус с последующей синхронизацией с сайтом на битрикс.1С-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
- Надо сделать, чтобы заказы из кабинета на [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fprom.ua]prom.ua[/url] выгружались в 1с в Заказы клиентов. ([url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fsupport.prom.ua%2Fhc%2Fru%2Farticles%2F360004963698-1%D0%A1-%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8]https://support.prom.ua/hc/ru/articles/360004963698-1С-Инструкция-по-обмену-товарами-и-заказами[/url])- Установлен модуль NeoSeo и он выгружает номенклатуру, цены, количество, языки, фото и скидки правильно. А обмен заказами не настроен. ...Закрыт2 года назад
Упп 8.2 не типовая, от суммы автоматически заполнять цену и ндс в документах ПоступлениеТоааровУслуг и ПоступлениеМатериаловСпецодеждыЗакрыт2 года назад
- настроить вывод полей в карточки: - проект/группа, задача, сделка -добавить функциональные элементы(кнопки) в карточки : задачи, сделки - построить отчёт и вывести в виде диаграммы - согласно тз - другие небольшие задачи: отключение пунктов меню, настройки ...Закрыт2 года назад
Задача: переносить заполненные товары из сделки в смарт-процесс, который создается из сделки. То есть нужно сделать так, чтобы при создании сделки товары также перенеслись и в транспортную накладную, чтобы не вносить их вручную. Цену и сроки ...1С-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Есть СРМ по Битрикс 24. Они печатают 2 документа, часто нужно изменять данные в документах. Само ТЗ по ссылке ниже https://docs.google.com/document/d/1-iyHeExsp8KH4TCFbL54i47q5dXT6mGN0cl-Nb7lFpQ/edit Цену и сроки предлагайтеЗакрыт2 года назад
Здравствуйте.Ищу специалиста, работающего в системе "1С УХ". С операционным опытом, т. е. тот кто непосредственно в ней постоянно работает - знает как пользоваться, владеет функционалом, аналитическими возможностями системы.Что нужно:1. Сделать (рассказать как делается) несколько достаточно ...Закрыт2 года назад