Кастомизация Битрикс24

1С-программированиеЗакрыт3 заявки600 просмотров
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- настроить вывод полей в карточки: - проект/группа, задача, сделка -добавить функциональные элементы(кнопки) в карточки : задачи, сделки

- построить отчёт и вывести в виде диаграммы - согласно тз

- другие небольшие задачи: отключение пунктов меню, настройки доступов, настройка БП

2 года назад
guest_16432892929206
2 года в сервисе
Был
2 года назад