Выгрузка товаров с разновидностями на пром из 1с

Таблица с заполнением приходящих заявок с отображением статуса заявки, процента мастеру, прибыли с заявки. Расчёт доходов и расходов по месяцам, зарплаты в месяц. Расчёт процентов мастеру зависит от дохода с заявки и должно автоматически заполняться. ...