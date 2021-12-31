Выгрузка товаров с разновидностями на пром из 1с

1С-программированиеЗакрыт3 заявки598 просмотров
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Нужно разработать генерацию xml файла для пром из 1с обычные формы. 

Если у кого-то есть готовое решение, то жду ваши примеры в личные сообщения

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2 года назад
emlax
32 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад