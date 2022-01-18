Сайт на 1c-umi с интеграцией с 1С Розница 1.0

1С-программированиеЗакрыт1 заявка622 просмотра
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Требуется настроить одностороннюю интеграцию 1C Розница 1.0 -> сайт на конструкторе 1с UMI с целью регулярного обновления товаров/остатков в интернет-магазине.

Сложности:

1. С Розницей 1.0 нет простой интеграции OOB, нужно дописать код экспорта из 1С в CSV (уже есть основа для одной категории товаров), и на любом скриптовом языке написать механизм импорта на сайт (python?) – на 1c umi также нет API для импорта, нужно симулировать POST вызовов

2. Нужно определить процедуру для ручных действий – добавление картинок для нового товара (в 1с не хранится по умолчанию), детального описания (так же нет в 1С, но может быть там и нужно хранить)

2 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
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