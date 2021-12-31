Таблица доходов и расходов сервиса

1С-программированиеЗакрыт3 заявки686 просмотров
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Таблица с заполнением приходящих заявок с отображением статуса заявки, процента мастеру, прибыли с заявки. Расчёт доходов и расходов по месяцам, зарплаты в месяц. Расчёт процентов мастеру зависит от дохода с заявки и должно автоматически заполняться. Всё более подробно уже в переписке.

2 года назад
guest_16422629104632
2 года в сервисе
Был
2 года назад