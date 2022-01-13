Дэшборд

1С-программированиеЗакрыт1 заявка518 просмотров
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Настроить / создать отчет в гугл таблицах с использованием Geckoboard? Данные о продажах / выполнении плана - 2 показателя берутся и заносятся вручную из CRM Bitrix24, один показатель (продажи) из 1С вручную на основании выгрузок. В филиале 5 менеджеров

2 года назад
vip-staff
Михаил 
57 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад