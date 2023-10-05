Настраиваю e-mail рассылки без попадания в спам, автоматизирую лидогенерацию, провожу маркетинговый аудит сайта.
Опыт работе в сфере маркетинга более 3-х лет.
Также настраиваю CRM Bitrix24: открытые линии, автоматизация процессов, настройка воронок, настройка роботов, автоматические отчеты и прочее.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
2 года назад
Отлично поработали. Все сделано в срок. Алексей всегда был на связи, всем рекомендую!
Ответный отзыв
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