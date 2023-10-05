Tel_Aviv

Алексей Tel_Aviv

 
34 годаБеларусь/Гродно
2 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад

Настраиваю e-mail рассылки без попадания в спам, автоматизирую лидогенерацию, провожу маркетинговый аудит сайта.

Опыт работе в сфере маркетинга более 3-х лет.

Также настраиваю CRM Bitrix24: открытые линии, автоматизация процессов, настройка воронок, настройка роботов, автоматические отчеты и прочее.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Mezentsev66
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
2 года назад
Интеграция WordPress и Битрикс24 по инструкции
Отлично поработали. Все сделано в срок. Алексей всегда был на связи, всем рекомендую!
Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв