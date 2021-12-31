Найти и устранить причину не обновления остатков и цен на сайте

1С-программированиеЗакрыт2 заявки574 просмотра
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Сайт на CMS 1С Битрикс, проблема в том что программа 1с отдает пакеты данных для обновления остатков и цен, но на сайте ничего не происходит. 

2 года назад
guest_16427779210375
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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