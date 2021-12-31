Печатная форма в 1с УНФ + небольшая доработка

База 1С УНФ находится во фреш! Доработка нужна именно под фреш!

Задача: необходима сортировка, упаковка и маркировка продукции после изготовления по местам.

Описание процесса: фирма производит метизную продукцию различных размеров и веса. Перед изготовлением продукции создается "Заказ на производство, затем на основании этого заказа после изготовления продукции создается документ "Производство" где записан перечень всей изготовленной продукции.

Для этого документа необходимо создать печатную форму, где будет указано: 1. Дата упаковки; 2. Номер заказа покупателя; 3. Покупатель; 4. Кто выписал "производство"; 5. Номер места из скольки мест; 6. Наименование и количество продукции именно в этом месте; 7. "Комментарий" из документа "производство"

Форма должна быть написана крупным шрифтом и форматом А5 (будет распечатываться на наклейках и приклеиваться на коробку или мешок).

Нюанс следующий: в одном заказе может быть несколько позиций от одной до 100 (больше ста ни разу еще не было), все позиции могут размещаться как в одном месте, так и в нескольких. Одна позиция тоже может быть разбита по нескольким местам (кладовщики могут вручную ввести в табличной части номер места и количество продукции в этом месте). По умолчанию все позиции группируются в одно место.

Если мест больше одного печатная форма выводит соответствующее количество наклеек, где перечислены общие реквизиты, наименование и количество продукции именно в этом месте, а также номер места из скольки мест.