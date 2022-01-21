Настройка полного обмена (1С -> 1С Битрикс)

Задачка сложноватая. Есть полностью пустая 1С на scloud.ru в облаке... Ее надо настроить на заполнение товаров правильно и настроить обмен с сайтом Битрикс.

Сейчас сайт Битрикс ( https://agrodetali.com/ ) с товарами, но они все просто в админке руками занесены....

По итогу надо сделать обмен и настроить заполняемость с нужными свойствами в 1С, чтобы менеджер мог заносить товары в 1С и они прилетали на сайт и обновляли информацию и цены.....