Интегрировать 1с

1С-программированиеЗакрыт5 заявок675 просмотров
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Есть 1с бухгалтерия 8,3.

Необходимо выгружать прайсы и интегрировать остатки с сайтом. В 1с бухгалтерии нет таких возможностей.

Задачи:

1) Предложить и интегрировать подходящую для этих задач 1с.

2) Есть оборудование для сканирования и печати штрих-кодов, объяснить как подключить к 1с.

2 года назад
equalkiwee
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад