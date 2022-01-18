Интегрировать 1с

Есть 1с бухгалтерия 8,3.

Необходимо выгружать прайсы и интегрировать остатки с сайтом. В 1с бухгалтерии нет таких возможностей.

Задачи:

1) Предложить и интегрировать подходящую для этих задач 1с.

2) Есть оборудование для сканирования и печати штрих-кодов, объяснить как подключить к 1с.