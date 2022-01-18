Интегрировать 1с

Нужно разработать генерацию xml файла для пром из 1с обычные формы. Если у кого-то есть готовое решение, то жду ваши примеры в личные сообщения Пишите сумму и срок
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 1с бухгалтерия 8,3.
Необходимо выгружать прайсы и интегрировать остатки с сайтом. В 1с бухгалтерии нет таких возможностей.
Задачи:
1) Предложить и интегрировать подходящую для этих задач 1с.
2) Есть оборудование для сканирования и печати штрих-кодов, объяснить как подключить к 1с.
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