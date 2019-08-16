Работу нужно сделать с 18.00 (19.12.19) до 7.00 (20.12.19). То есть вечер+ночь на все. Сейчас там настроена выгрузка только самих товаров, все работало хорошо. Но склады (я пробовал сам поставить галочку) почему-то не ...