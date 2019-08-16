Требуется настроить полный обмен между 1С и сайтом Битрикс. Необходима интеграция для автоматического заполнения товаров в 1С с учетом нужных свойств, чтобы менеджер мог добавлять товары в 1С, а они автоматически обновлялись на сайте. Учитывайте, что сайт Битрикс уже содержит товары, добавленные вручную.
- 1С-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо исправить проблемы с формами обратной связи на сайте akomfort.ru. Восстановить отображение сообщений после отправки и устранить дублирование заявок в Битрикс 24. Требуется анализ причин и внесение необходимых изменений.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
По итогу получить сформированный документ (на подобие акта). По плану, менеджер должен будет внести все необходимые поля в Б24 и по итогу автоматически должна будет сформироваться вот такая спецификация https://docs.google.com/spreadsheets/d/14ywrJqeUMwBZx8SnvlpaDKFixyng6e-8/edit#gid=840387540 . Нюансы все нужно учесть заранее ...Системное программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
https://marvelapp.com/e26hb19/screen/65307431 все исходники отдельно на Ядиске. Программировать и натягивать будет другой человек. Нужна только верстка с адаптивом. Цену можете предложить свою. Сайт простой.HTML-верстка9 заявокЗакрыт5 лет назад
Работу нужно сделать с 18.00 (19.12.19) до 7.00 (20.12.19). То есть вечер+ночь на все. Сейчас там настроена выгрузка только самих товаров, все работало хорошо. Но склады (я пробовал сам поставить галочку) почему-то не ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Ищем человека, хорошо знающего систему MODX. Работа состоит в правках. О цене и работе договоримся лично. Ждем предложения, кто готов взяться.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Вот эту страничку https://yadi.sk/d/v8eEWLlUu4AUpg сверстать и интегрировать+адаптив на сайт https://wintal.ru/ в раздел Монтаж. Шапка, боковое меню и подвал те же которые сейчас на сайте (не в макетах!), только интересен контент ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 лет назад
https://redpen.io/gq30e79c0e6d54e9ca https://redpen.io/ene3a921856969cdec https://redpen.io/bc38e77e54b8ed6896 Сайт делается этот https://wintal.ru/ Пишите Ваши предложения по ценам и срокам. Работаем с Битрикс.HTML-верстка11 заявокЗакрыт6 лет назад
По форме https://marvelapp.com/16f245i6/screen/56508759 добавить на http://belov.com.ua/cosmetology/service-in.php (скоро завершится верстка) 600-700 продуктов косметики с 11 сайтов: sesderma.ru aptos.ru a410.ru (не все) mesoproff.ru(только премиум) fijieonline.ru medical-collagene-3d.ru neauvia.ru ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт6 лет назад