бинарь линуксовый. там в нём уже всё крякнуто,работает нормально софт,сканирует,через консоль работает.подскажу как запустить,но там в ридми описано как ) если что проконсультирую я смотрел реверс виндовой версии,так там в конфиге ...
Битрикс24 - создание спецификации по ранее внесенным данным.
По итогу получить сформированный документ (на подобие акта). По плану, менеджер должен будет внести все необходимые поля в Б24 и по итогу автоматически должна будет сформироваться вот такая спецификация https://docs.google.com/spreadsheets/d/14ywrJqeUMwBZx8SnvlpaDKFixyng6e-8/edit#gid=840387540 . Нюансы все нужно учесть заранее (например, что таких товаров может быть несколько внесено или могут возникнуть трудности с загрузкой фото) и таких спецификаций на листе получиться может 2 и т.д. штуки. Все вопросы готов обсудить.
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