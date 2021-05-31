Битрикс24 - создание спецификации по ранее внесенным данным.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрытнет заявок3587 просмотров

По итогу получить сформированный документ (на подобие акта). По плану, менеджер должен будет внести все необходимые поля в Б24 и по итогу автоматически должна будет сформироваться вот такая спецификация https://docs.google.com/spreadsheets/d/14ywrJqeUMwBZx8SnvlpaDKFixyng6e-8/edit#gid=840387540 . Нюансы все нужно учесть заранее (например, что таких товаров может быть несколько внесено или могут возникнуть трудности с загрузкой фото) и таких спецификаций на листе получиться может 2 и т.д. штуки. Все вопросы готов обсудить.

4 года назад
ak94ak
30 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров