Нужен seq2seq чатбот (python, golang...)

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Нужны разработка seq2seq чатбота. Это может быть написан на python, golang или то что сможете предложить.

На самом деле, как мне подсказали, уже есть готовые решения, но нужен знающий, кто смог бы это все установить, а также объяснить, как правильно настроить, как правльно создавать базу и т.д.

Кроме этого, нужен будет простой API для работы с внешних ресурсов.

Вот один из готовых решений https://towardsdatascience.com/generative-chatbots-using-the-seq2seq-model-d411c8738ab5

Python
4 года назад
artox2009
Арташес 
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3 года назад

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Артём
 
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Был
3 года назад
4 года назад