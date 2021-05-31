Дейтаграмные сокеты. Программирование в линукс

На основе примеров программ из методички, разработать комплекс программ (клиент и сервер) в архитектуре «клиент-сервер».

Приводим программы в рабочее состояние, применяем дейтаграмные сокеты в области

TCP/IP, передаем сообщения между клиентом и сервером. В простейшем варианте, можно

передавать массив символов фиксированной длины.

В отличие от первоисточника, сервер должен определить сокет-адрес клиента, для этого в

функции recvfrom указываем структуру сокет-адреса (куда функция запишет адрес клиента) и

адрес целой переменной (куда будет записана длина этого адреса, предварительно в эту

переменную записываем размер адресной структуры). Затем полученную информацию

необходимо разобрать и вывести.

примерная работа в закрепленном файле