Необходимо помочь с форком pancakeswap, фронтенд уже форкнут и развернут, дело за Core и смартконтрактами. Код оригинальных контрактов доступен на гитхабе pancakeswap: https://github.com/pancakeswap Изменений не требуется, кроме названия токена. Функционал такой же как ...
Нужно разработать парсер одной крупной площадке по недвижке
Здравствуйте,
ищу хорошего специалиста, который бы смог помочь написать и разработать парсер для циана.
Условия оплаты: фикс на разработку + дальнейшая поддержка и адаптация по таймшитах;
Посмотреть все вводные по задаче здесь: https://docs.google.com/document/d/17jzufl3QeZnjdlUr-coROm7WjLk3Ou51koInX1Nv-MU/edit#
Заявки фрилансеров
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