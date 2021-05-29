Нужно разработать парсер одной крупной площадке по недвижке

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки4791 просмотр

Здравствуйте,

ищу хорошего специалиста, который бы смог помочь написать и разработать парсер для циана.

Условия оплаты: фикс на разработку + дальнейшая поддержка и адаптация по таймшитах;

Посмотреть все вводные по задаче здесь: https://docs.google.com/document/d/17jzufl3QeZnjdlUr-coROm7WjLk3Ou51koInX1Nv-MU/edit#

4 года назад
freeburger
Валентин 
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Денис
 
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