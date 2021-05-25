Необходимо помочь с форком pancakeswap, фронтенд уже форкнут и развернут, дело за Core и смартконтрактами. Код оригинальных контрактов доступен на гитхабе pancakeswap: https://github.com/pancakeswap

Изменений не требуется, кроме названия токена. Функционал такой же как у исходника.

Бюджет с исполнителем обговариваем.