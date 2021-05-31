Выполнить 17 практических работ по C#

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен4 заявки824 просмотра

Всем привет! Нужно выполнить 17 практических работ по C#, они не сложные, основы. Также есть пошаговое решение, просто сделать все по пунктам и чтобы все работало. Скинуть в виде архива со всеми рабочими програмами. Сделал бы сам, но нету времени

Архив с практическими скину исполнителю в ЛС  

4 года назад
Sergio__
Сергей 
21 год
4 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Lem0nCake
Дмитрий 
23 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$20
2 дня
Escrow
Сделал все отлично!
Было очень приятно работать. Коммуникабельный, отзывчивый.

Заявки фрилансеров

Алена
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Lem0nCake
Дмитрий 
23 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виталий
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад