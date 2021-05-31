Всем привет! Нужно выполнить 17 практических работ по C#, они не сложные, основы. Также есть пошаговое решение, просто сделать все по пунктам и чтобы все работало. Скинуть в виде архива со всеми рабочими програмами. Сделал бы сам, но нету времени

Архив с практическими скину исполнителю в ЛС