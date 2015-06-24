Требуется написать 2 версии web-бота для 2х платформ Windows и Linux.

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Требуется написать 2 версии web-бота для 2х платформ Windows и Linux.

Имеется готовая библиотека для разработки Chromium embedded framework.

Требования к кандидату :

Знание чистого JavaScript, Html 5, Css, Понимание работы веба его стандартов и протоколов.

Что должен уметь бот :

Посещать веб сайты, полностью эмулировать браузер и поведение пользователя.

Под эмуляцией браузера понимается :

Эмуляция Canvas, WebRtc, WebGl и других параметров.

Так же требуется создать визуальную оболочку упрощающую взаимодействие с ботом.

контейнер docker - браузер, могут находится на разных серверах

php скрипт с логикой который по tcp протоколу общается с контейнером

CSSDockerHTMLJavaScriptLinuxPHP
4 года назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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