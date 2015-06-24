Программу на с++

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрытнет заявок4304 просмотра

Прога С++ Тема: любая по типу как на фотоДо 24.05Средства ООП (объектно-ориентированное программирование). Классы, конструкторы, виртуальные функции, можно ещё дружественные функции и тд. Главное:а. Разработать структуру классовб. Выбрать критерий для оценки мероприятияв. Реализовать ООП-средства(перегрузка функций, операторов, использование STL и др.)В остальном можно экспериментировать. Размер любой. Требования: -комментарии -разделение на фрагменты пропуском строк-норм имена переменных-одна строка-один оператор-правильные отступы В общем просто читаемый код.

4 года назад
guest_16209743429127
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад