Доработать модуль на Ruby

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Нужно добрать готовый модуль сохранения видео-записи конференций...

Ruby
4 года назад
Anysidor
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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