Есть проект лотереи, хотели бы понять можно ли вообще обойти платежные системы, и сделать полностью анонимный вывод средств с сайта. Наймем исполнителя, который покажет что он "шарит" в этой теме.
Доработать модуль на Ruby
Нужно добрать готовый модуль сохранения видео-записи конференций...
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