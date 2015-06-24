Консультация по обеспечению безопасности сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка4292 просмотра

Есть проект лотереи, хотели бы понять можно ли вообще обойти платежные системы, и сделать полностью анонимный вывод средств с сайта. Наймем исполнителя, который покажет что он "шарит" в этой теме.

4 года назад
guest_1610632985908
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Мироншох
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад