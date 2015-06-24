Построить функциональную модель процесса сборки в программе Ramus. Выполнить декомпозицию каждого функционального блока (общее количеств уровней не менее трех).
Разработать бэкенд
Для веб-сервиса компании недвижимости (часть дипломной работы) написать бэкенд с возможностью авторизации и регистрации пользователя, а также связь базы данных с сервисом в (демонстрировать на экране необходимо основные необходимые показатели из базы такие как: КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ
СКОЛЬКО ПРОПУЩЕНО ЗВОНКОВ
СКОЛЬКО ПОКАЗОВ ОБЪЕКТОВ ПО ОБЪЕКТАМ
СКОЛЬКО ЗАКЛЮЧЕНО ДОГОВОРОВ
Языки предпочтительно JS или C#
О цене можно договориться
Выбранный исполнитель
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