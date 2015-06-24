Разработать бэкенд

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт3 заявки5324 просмотра

Для веб-сервиса компании недвижимости (часть дипломной работы) написать бэкенд с возможностью авторизации и регистрации пользователя, а также связь базы данных с сервисом в (демонстрировать на экране необходимо основные необходимые показатели из базы такие как: КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ

СКОЛЬКО ПРОПУЩЕНО ЗВОНКОВ

СКОЛЬКО ПОКАЗОВ ОБЪЕКТОВ ПО ОБЪЕКТАМ

СКОЛЬКО ЗАКЛЮЧЕНО ДОГОВОРОВ

Языки предпочтительно JS или C#

О цене можно договориться

JavaScript
4 года назад
guest_16212041093286
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

proghelp
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
12 отзывов(-3)
4 года назад
$150
4 дня
Escrow
Поставил задачу, сформировали ТЗ — сказал что может все сделать за 3 дня :) (в итоге и за месяц не успел) Постоянно говорит что сделает, в итоге срывает все дедлайны. Как я понимаю Александр постоянно ведет по 4-5 проектов параллельно и еще работает из-за чего не может уделять достаточно времени каждому. Если вам сказали что завтра что-то будет готово, смело добавляйте 3-4 дня сверху. Оговоренный функционал не был выполнен и на 20 процентов, в следствии чего вернул 4000 от общей суммы сделки, также оговорились на еще снижение стоимости на 2000, и опять не ответил. Александр занимался бэкендом, а человек который отвечал за фронтенд на проекте, сказал, что бэк сделан непрофессионально. Не рекомендую работать с Александром и искать более отзывчивых и исполнительных разработчиков.
Все отлично! Задержал проект, но заказчик вошел в положение!

Заявки фрилансеров

Сергей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артемий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)
4 года назад
proghelp
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
12 отзывов(-3)
4 года назад