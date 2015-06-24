Разработать бэкенд

Поставил задачу, сформировали ТЗ — сказал что может все сделать за 3 дня :) (в итоге и за месяц не успел) Постоянно говорит что сделает, в итоге срывает все дедлайны. Как я понимаю Александр постоянно ведет по 4-5 проектов параллельно и еще работает из-за чего не может уделять достаточно времени каждому. Если вам сказали что завтра что-то будет готово, смело добавляйте 3-4 дня сверху. Оговоренный функционал не был выполнен и на 20 процентов, в следствии чего вернул 4000 от общей суммы сделки, также оговорились на еще снижение стоимости на 2000, и опять не ответил. Александр занимался бэкендом, а человек который отвечал за фронтенд на проекте, сказал, что бэк сделан непрофессионально. Не рекомендую работать с Александром и искать более отзывчивых и исполнительных разработчиков.