Ramus

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
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Построить функциональную модель процесса сборки в программе Ramus. Выполнить декомпозицию каждого функционального блока (общее количеств уровней

не менее трех).

4 года назад
guest_16210927129971
4 года в сервисе
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4 года назад

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Нет заявок фрилансеров