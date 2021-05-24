Моделирование двигателя в Matlab Simulink

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Смоделировать схему ПЧ-АД в Matlab Simulink. Схема приведена на стр.26, рисунок 15.

АД мощностью 55 кВт (параметры рассчитаны).

Просто предоставить файл с рабочей схемой.

4 года назад
guest_16218498131191
4 года в сервисе
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4 года назад

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