Проект в gta 5

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Закрыт1 заявка5398 просмотров

Программист C# Обязанности:

​​​​​​Работа с сервером GTA5

Рефакторинг кода, написание новых модулей

Необходимо разработать новый модуль для сервера GTA 5. RageMP

Подробности, исполнителю.

Требования:

Ответственный

4 года назад
guest_1621485752982
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
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Был
2 месяца назад
4 года назад