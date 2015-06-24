Помощь с программой Biztalk Server

Нужно реализовать asp.net проект по примеру или с примера в этой статье: https://harryadinanta.com/exploitasi/2015/06/24/Using-sqlmap-to-exploit-sql-injection-running-on-top-of-ASP-NET-and-MSSQL-2012 В данной статье есть все для реализации простого проекта с уявимостю, а так же ...