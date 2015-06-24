Помощь с программой Biztalk Server

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрытнет заявок3365 просмотров

Нужно помочь мне с установкой программы Biztalk Server, помочь разобраться с функционалом и вместе со мной выполнить одно небольшое задание, с объяснением всего.

4 года назад
guest_16214291640337
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров