Бот для работы на сайте (это не чат бот)

  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка4573 просмотра

Привет. Уже заказывал бота для сервиса. Бот работал, но сервис сайта обновился и теперь нужна редакция. Бот был создан на основе java. Основная деятельность - ставить ставки для сайта автор 24. Там пишу статьи, курсовые и т.д. Исходника нет.

Java
4 года назад
redpi
Иван 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Альберт
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
3 отзыва
4 года назад