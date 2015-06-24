Для веб-сервиса компании недвижимости (часть дипломной работы) написать бэкенд с возможностью авторизации и регистрации пользователя, а также связь базы данных с сервисом в (демонстрировать на экране необходимо основные необходимые показатели из базы такие как: КОЛИЧЕСТВО ...
Бот для работы на сайте (это не чат бот)
Привет. Уже заказывал бота для сервиса. Бот работал, но сервис сайта обновился и теперь нужна редакция. Бот был создан на основе java. Основная деятельность - ставить ставки для сайта автор 24. Там пишу статьи, курсовые и т.д. Исходника нет.
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