Программист C# Обязанности: Работа с сервером GTA5 Рефакторинг кода, написание новых модулей Необходимо разработать новый модуль для сервера GTA 5. RageMP Подробности, исполнителю. Требования: Ответственный
﻿Написать простого телеграмм бота
Написать простого телеграмм бота, который будет по заданному времени в течении дня анализировать мои группы в телеграмм и выдавать сообщения, если найдет в этих группа ключевые слова. Сроки и бюджет обсуждаются.
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