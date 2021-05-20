&#65279;Написать простого телеграмм бота

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  2. Системное программирование
Закрыт9 заявок3694 просмотра

﻿Написать простого телеграмм бота, который будет по заданному времени в течении дня анализировать мои группы в телеграмм и выдавать сообщения, если найдет в этих группа ключевые слова. Сроки и бюджет обсуждаются.

4 года назад
ammelnikov555
Александр 
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Mendax
Тимур 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

Mendax
Тимур 
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Роман
 
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4 года назад
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22 года
4 года в сервисе
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4 года назад
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Артем
 
23 года
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Артур
 
22 года
4 года в сервисе
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4 года назад
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Евгений
 
26 лет
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Был
4 года назад
14 отзывов(-1)
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Аким
 
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Денис
 
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4 года назад
4 года назад