Реализации нескольких проектов на Python, C, C++

Ищем программиста для реализации нескольких проектов и дальнейшего их обслуживания.

Python, C, C++. Второй и третий проект желательно реализовать на C

Опыт работы не менее 3х лет

1) Телеграмм бот на python

- Работать будет на одноплатнике под armbian

- Авторизация пользователей

- Опрос датчиков через rs485 (функции опроса есть)

- Задание параметров работы оборудования

2) Программа анализа трафика TCP и управления правилами iptables

3) Прокси сервер

По всем трем проектам уже есть опробованный код. Но написать хочется с чистого листа.