Реализации нескольких проектов на Python, C, C++

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
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Ищем программиста для реализации нескольких проектов и дальнейшего их обслуживания.

Python, C, C++. Второй и третий проект желательно реализовать на C

Опыт работы не менее 3х лет

1) Телеграмм бот на python

- Работать будет на одноплатнике под armbian

- Авторизация пользователей

- Опрос датчиков через rs485 (функции опроса есть)

- Задание параметров работы оборудования

2) Программа анализа трафика TCP и управления правилами iptables

3) Прокси сервер

По всем трем проектам уже есть опробованный код. Но написать хочется с чистого листа.

Python
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Romanmd
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