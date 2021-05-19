Программист C# Обязанности: Работа с сервером GTA5 Рефакторинг кода, написание новых модулей Необходимо разработать новый модуль для сервера GTA 5. RageMP Подробности, исполнителю. Требования: Ответственный
Разработать вебинтерфейс для VoxImplant
Добрый день!Есть сервис https://voximplant.ru/ с полностью открытым APIУ них же есть продукт https://voximplant.ru/kit для конечных клиентов.Нам необходимо создать вебинтерфейс аналогичный Voximplant Kit, чтобы мы могли предлагать сервис Voximplant клиентам под нашим брендом.Уточните, пожалуйста, стоимость и сроки решения данной задачи?
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