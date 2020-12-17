Разработать модель шагового двигателя, необходимую для проведения эксплуатационных испытаний Речь идет о сравнении характеристик двигателя с активным и редукторным ротором.смысл в том, чтобы сравнить их характеристики с точки зрения крутящего момента, скорости, склонности к ...