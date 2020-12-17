Мне необходимо смоделировать схему измерителя тока. Для этого я хотел бы смоделировать схему трансформатора с тремя обмотками. Трансформатор тока имеет входную обмотку I , компенсационную обмотку II, выходную обмотку III. Входной синусоидальный ток поступает на ...
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- SimulinkЧертежи и Схемынет заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $50
Специалист разбирающийся / имевший опыт в создании демпфирующих систем, магнитных демпферов, работавший на крупном предприятии, возможно имеющий сертификаты или иные документы подтверждающие свой статус специалиста. Нужно оценить эффективность технического решения в виде корпуса рукояти с ...SimulinkМашиностроениенет заявокЗакрытгод назад
Задача 1 Построить модель батареи состоящей из 3х ячеек соединенных параллельно. Параметры отдельной ячейки считаются известными. Вход модели: - Ток батареи - Начальный уровень заряда Выход модели: - Уровень заряда в % - Напряжение ячейки в вольтах Требования к моделям: 1. Необходимо построить модель ...SimulinkЗакрытгод назад
Разработать модель шагового двигателя, необходимую для проведения эксплуатационных испытаний Речь идет о сравнении характеристик двигателя с активным и редукторным ротором.смысл в том, чтобы сравнить их характеристики с точки зрения крутящего момента, скорости, склонности к ...Simulink3D-графиканет заявокЗакрытгод назад
Смоделировать схему ПЧ-АД в Matlab Simulink. Схема приведена на стр.26, рисунок 15. АД мощностью 55 кВт (параметры рассчитаны). Просто предоставить файл с рабочей схемой.SimulinkСистемное программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
задание и скриншот с примером прикрепляю методичка - Дьяконов В. П. Simulink: Самоучитель. – М.: ДМК Пресс, 2013.SimulinkЗакрыт3 года назад
Как задать значения внутренних параметров блока, чтобы получить S^2-1? Такой ввод - [ 1 0 -1] отображает и + и -SimulinkСистемное программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $1000
Инновационный стартап ищет инженера-электроника для разработки схемы бортовой электроники персонального электротранспорта (желательны навыки программирования). Сдельная работа в рамках проекта, дополнительное вознаграждение за соблюдение сроков. Проект для работы - бортовая электроника транспортного средства с нуля. Этот проект ...JavaSimulinkМашиностроение3 заявкиЗакрыт3 года назад
Рассчитать модель дренажной системы в simulink,в doc схема в pdf подобноеSimulinkЗакрыт3 года назад
Необходимо выполнить 2 работы. Составить отчет по пунктам, в котором должны быть скриншоты выполнения заданий. Объяснить как запускать и т.д. Прикрепляю файлы с текстом работ.SimulinkМашиностроение2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо смоделировать схему вентильно-индукторного двигателя в среде Simulink. Пример схемы есть в прикрепленной статье.SimulinkЧертежи и Схемы1 заявкаЗакрыт3 года назад
[url=https://www.fl.ru/projects/4356501/laboratornaya-rabota-po-matlab-simulink.html]Лабораторная работа №5 по matlab simulink[/url].SimulinkЛабораторные работы1 заявкаЗакрыт4 года назад
есть готовая система управления из нее нужно сделать систему управления с mpcSimulinkРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт4 года назад
Вся работа выполняется в среде матлаб.Нужно взять цифровой сигнальный микропроцессор (микропроцессор на выбор: Texas Instruments, Freescale Semiconductor, Analog Devices, Philips Semiconductors), подать на него сигнал в реальном времени с АЦП 10 бит, частота дискретизации любая. ...SimulinkAssemblerПрикладное ПОнет заявокЗакрыт4 года назад
Нужно собрать две схемы в пакете Simulink. Файлы прикрепляю. Данные двигателя на фото.SimulinkЧертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо оценить показания двух приборов и описать какой точнее. Приоритетная программа MATLAB( возможны ваши варианты). Оценить данные любым вашим методом либо выделить шум, для двух источников как вариант, grey box и использовать МНК для его ...SimulinkБазы данных1 исполнительЗавершен5 лет назад
Из двух источников данных надо выделить шум вашим методом или, как вариант, методом grey box и отладить МНК. По разным квантам вычислить статичность.LДалее, используя Data mining, провести измерения на различные маркеры. Определить, какой источник точнее ...SimulinkВеб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно интегрировать библиотеку SDIO в STM32-MAT для использования в Simulink.SimulinkПрикладное ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется создать схему в MATLAB Simulink или в Labview по фото, 1 схема основная, остальные Дополнительные- пояснения к основнойSimulinkЧертежи и Схемынет заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Подробности по запросу есть все исходники нужно лишь поправить графики методичка подробная есть нужен человек, разбирающийся хорошо в матлаб симулинкSimulinkЛабораторные работы1 заявкаЗакрыт7 лет назад