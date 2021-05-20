Matlab симулинк

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задание и скриншот с примером прикрепляю

методичка - Дьяконов В. П. Simulink: Самоучитель. – М.: ДМК Пресс, 2013.

4 года назад
nuvlad1
41 год
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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