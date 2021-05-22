Решить две задачи на Java

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В данной работе необходимо выполнить два задания написанное на языке Java в прикрепленном документе с проектирование иерархии классов и обработкой исключений

Java
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alexshev34
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