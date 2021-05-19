Контрольная работа по статистике

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Закрыт1 заявка402 просмотра

Нужно сделать Контрольную работу и оформить как дневник по практике. Пример дневника и контрольная работа с нужным вариантом предоставлена

Сделать нужно до 21 мая

4 года назад
SimonYauz
Семен 
25 лет
4 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад